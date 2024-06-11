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Драйзайтль высказался о своём хите, после которого капитан «Флориды» Барков получил травму

Драйзайтль высказался о своём хите, после которого капитан «Флориды» Барков получил травму
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал свой хит на Александре Баркове, после которого капитан «Флориды Пантерз» получил повреждение.

«Я не думаю, что в этом было что-то грязное. Может быть, я ударил его немного высоко, но уж точно не с намерением нанести травму или что-то в этом роде», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

Напомним, Барков получил травму после удара в голову от Драйзайтля. Александр пролежал на льду около минуты, после чего ушёл в раздевалку. Немецкий игрок «нефтяников» был наказан малым штрафом.

В Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Счёт в серии — 2-0 в пользу «пантер».

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