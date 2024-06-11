Драйзайтль высказался о своём хите, после которого капитан «Флориды» Барков получил травму

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал свой хит на Александре Баркове, после которого капитан «Флориды Пантерз» получил повреждение.
«Я не думаю, что в этом было что-то грязное. Может быть, я ударил его немного высоко, но уж точно не с намерением нанести травму или что-то в этом роде», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.
Напомним, Барков получил травму после удара в голову от Драйзайтля. Александр пролежал на льду около минуты, после чего ушёл в раздевалку. Немецкий игрок «нефтяников» был наказан малым штрафом.
В Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Счёт в серии — 2-0 в пользу «пантер».