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Дементьев рассказал о вкладе генменеджера Тэллона в успешную игру «Флориды»

Дементьев рассказал о вкладе генменеджера Тэллона в успешную игру «Флориды»
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о специалисте Дэйле Тэллоне, который ранее был генеральным менеджером «Флориды Пантерз» и который участвовал в подписании нынешнего контракта российского голкипера Сергея Бобровского с клубом.

«В НХЛ есть уникальный человек, в прошлом великолепный хоккеист, Дэйл Тэллон. Он был генеральным менеджером „Чикаго Блэкхоукс“, но в начале одного из сезонов команда не показывала нужного результата, и он был уволен. В конце сезона эта команда подняла над головой Кубок Стэнли, а ранее уволенному Дэйлу, в знак признания его вклада, вручили перстень победителя как обладателю заветного трофея. Потом Дэйл начал свою работу как генеральный менеджер во „Флориде“, проработав 10 лет, покинул свой пост. Я не умаляю заслуг других людей, Стэн Боумэн, сменивший Дэла в „Чикаго“ и Бил Зито, сменивший Дэйла во „Флориде“, прекрасные специалисты и настоящие профессионалы, знающие свою работу. Я о Дэйле Тэллоне.

В прошлом году «Пантерз» играли в финале и получили огромный опыт, сейчас тоже играют в финале. Но когда Дэйл подписал Бобровского на его контракт, многие были ошеломлены тем решением, но мы сегодня мы видим, кто был прав. Команда играет великолепно, а главный тренер Морис пришёлся очень кстати. Ещё рано говорить о том, кто победит, но то, что основные собранные игроки показывают выдающийся результат, – это однозначно. Будем ждать следующих матчей, а Дэйл Тэллон уже два года работает в «Ванкувере»… Как вам «Кэнакс» в последние два года?» — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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