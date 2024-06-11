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Терещенко: не удивлюсь, если именно Бобровскому дадут приз MVP в случае успеха «Флориды»

Терещенко: не удивлюсь, если именно Бобровскому дадут приз MVP в случае успеха «Флориды»
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал игру российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.

«Игра Бобровского вдохновляет игроков «Флориды» в этом плей-офф. Сергей был очень хорош не только в первом матче финала, но и в сериях с «Рейнджерс», «Бостоном» и «Тампой». Сразу несколько игр вытащил практически в одиночку, так что я совсем не удивлюсь, если именно россиянину дадут приз MVP в случае успеха «Флориды». Говорить об этом пока рано. Макдэвид и компания очень опасны», — приводят слова Терещенко «Известия».

Сегодня, 11 июня, в Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Счёт в серии — 2-0 в пользу «пантер».

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