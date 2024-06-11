«Флорида» повторила рекорд клуба по количеству побед с камбэками в Кубке Стэнли

В Санрайзе проходил второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Благодаря сегодняшней победе «Флорида» упрочила преимущество в серии. «Пантеры» ведут со счётом 2-0.

По ходу встречи «пантеры» проигрывали со счётом 0:1. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Флорида» победила в седьмом матче с камбэком в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. По данному показателю «Пантерз» повторили свой рекорд, установленный в сезоне-2022/2023.

Напомним, следующая встреча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 состоится в Эдмонтоне в ночь на 14 июня и начнётся в 3:00 мск.