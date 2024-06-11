«Уровень Задорова — как раз «Сибирь». Кожевников — о словах защитника про Россию

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова защитника «Ванкувер Кэнакс» Никиты Задорова, который заявил, что если вернётся в Россию, то сразу же окажется в Сибири.

— Интервью? Фраза то ли защитника, то ли агента о том, что его в России в случае возвращения ждёт Сибирь, важнее всех его голов в плей-офф. Теперь как «беженец» получит в НХЛ прибавку (смеётся).

— Сибирь его не ждёт?

— Почему, всё верно, ждёт. Уровень Задорова — как раз «Сибирь». Чтобы доминировать в КХЛ, ему не хватает скорости, манёвренности и атакующих навыков. А вот в «Сибири» такой грамотный тренер, как Вадим Епанчинцев, нашёл бы ему правильное место. Вторая пара, всё меньшинство, силовая борьба, несколько драк за сезон. Приличный защитник среднего уровня КХЛ.

Да, теперь цена Задорова выросла, он сыграл на два мешка. Но мой прогноз неутешительный — НХЛ стала очень быстрой, в цене маленькие, челночные защитники. Если кто-то подпишет Задорова на долгий срок — рискует. Опять понадобится болтовня про Сибирь, — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, в нынешнем плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3».