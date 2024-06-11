Бывший тренер вратарей ЦСКА: Федотов — идеалист, это ему мешало

Бывший тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов оценил прошедший сезон для голкипера Ивана Федотова.

«Лично я оцениваю сезон положительно. Я знаю, что было много критики, но давайте не забывать, что человек пропустил год. Он действительно набрал форму в течение нескольких месяцев. Другой вопрос — психологическая адаптация, а ещё требования Ивана самому к себе. У него они очень высокие, он старается, работает на максимум. То, что он идеалист, в какой-то момент ему мешало, поэтому он играл волнами. Но концовку сезона и плей-офф Иван сыграл здорово», — сказал Наумов в интервью Sport24.

Напомним, в августе 2023 года ИИХФ приняла решение дисквалифицировать российского вратаря Ивана Федотова на четыре месяца из-за подписания контракта с ЦСКА. ИИХФ признала соглашение с армейцами недействительным. Контракт Федотова с «Филадельфией Флайерз» оставался в силе. В итоге, несмотря на дисквалификацию, Федотов отыграл сезон-2023/2024 за армейский клуб, после чего отправился в НХЛ.