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В Нижнем Новгороде погиб 18-летний хоккеист «Заречья»

В Нижнем Новгороде погиб 18-летний хоккеист «Заречья»
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Хоккеист нижегородского клуба «Заречье» Роман Зырянов погиб в возрасте 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской областной федерации хоккея. Обстоятельства его смерти не уточняются.

«Стало известно о трагической гибели лучшего нападающего прошедшего студенческого чемпионата, умного и талантливого парня Романа Зырянова. Федерация выражает искренние соболезнования родным и близким, дай бог сил пережить это страшное горе...» — сказано в сообщении.

Нижегородский портал «В городе N» сообщил, что Зырянов погиб под поездом 10 июня.

Напомним, сегодня, 11 июня, пресс-служба бердского ХК «Кристалл» сообщила о смерти 12-летнего игрока Макара Кириенко. Мальчик ушёл из жизни 8 июня.

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