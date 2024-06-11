В Нижнем Новгороде погиб 18-летний хоккеист «Заречья»

Хоккеист нижегородского клуба «Заречье» Роман Зырянов погиб в возрасте 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской областной федерации хоккея. Обстоятельства его смерти не уточняются.

«Стало известно о трагической гибели лучшего нападающего прошедшего студенческого чемпионата, умного и талантливого парня Романа Зырянова. Федерация выражает искренние соболезнования родным и близким, дай бог сил пережить это страшное горе...» — сказано в сообщении.

Нижегородский портал «В городе N» сообщил, что Зырянов погиб под поездом 10 июня.

Напомним, сегодня, 11 июня, пресс-служба бердского ХК «Кристалл» сообщила о смерти 12-летнего игрока Макара Кириенко. Мальчик ушёл из жизни 8 июня.