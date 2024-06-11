«Торпедо» подписало контракт с канадским защитником Маркусом Филлипсом

«Торпедо» подписало годичный односторонний контракт с канадским защитником Маркусом Филлипсом, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний игрок обороны в юношеские годы выступал в системе «Торонто», получал вызовы в юношескую, юниорскую и молодёжную национальные сборные, регулярно становился участником Матчей звёзд. В 2017 году был задрафтован клубом «Лос-Анджелес Кингз» под общим 118-м номером.

Сезон-2022/2023 Филлипс провёл в финском «Эссяте» (четыре результативные передачи в 33 матчах), а минувший отыграл в венгерском «Фехерваре» (16 (5+11) очков в 38 встречах регулярки и 3 (1+2) — в семи матчах плей-офф).

В прошлом сезоне «Торпедо» завершило регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф нижегородский клуб уступил петербургскому СКА в пяти матчах.