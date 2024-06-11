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Каменский: Бобровский проводит лучший сезон в своей карьере

Каменский: Бобровский проводит лучший сезон в своей карьере
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Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил игру российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в Кубке Стэнли — 2024.

«Думаю, что для Сергея это лучший сезон в его карьере и по статистике и по игре. Сейчас у него большой шанс выиграть Кубок Стэнли, главный трофей в карьере. В своём возрасте он находится в отличной форме, показывает зрелищную игру, ведёт команду за собой. Если посмотреть на его потенциал, он может ещё играть и играть и радовать наших болельщиков», — сказал Каменский в интервью Metaratings.ru.

Напомним, в Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1.

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