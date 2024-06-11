В сезоне-2024/2025 будет самая продолжительная регулярка в истории КХЛ

Сегодня, 11 июня, Континентальная хоккейная лига представила календарь сезона-2024/2025. Сообщается, что команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет рекордным – 187. С момента старта чемпионата до первой паузы команды проведут 97 игровых дней подряд. Регулярный чемпионат продлится по 23 марта 2025 года и включит в себя 782 матча.

Плей-офф пройдёт с 26 марта по 25 мая 2025 года. Первый раунд будет сыгран по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго вновь будет перекрёстный формат.

Пауза продлится с 9 по 16 декабря, новогодний перерыв составит три дня — с 31 декабря по 2 января. Последний перерыв связан с проведением недели звёзд хоккея – с 7 по 10 февраля 2025 года.

Расписание составлено таким образом, чтобы равномерно распределить матчи по дням. В среднем каждый день в чемпионате будет проходить четыре матча.