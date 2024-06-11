Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов: Бобровский буквально тащит «Флориду» к Кубку Стэнли

Крикунов: Бобровский буквально тащит «Флориду» к Кубку Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об игре российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в Кубке Стэнли — 2024.

«Сергей Бобровский в финале играет просто здорово. В 35 лет за счёт большого опыта он хорошо читает игру и предвидит действия соперника. А надёжная игра вратаря в плей-офф – это всё, это даже больше, чем половина команды. Он почти не допускает отскока шайбы после бросков, и у нападающих практически нет моментов для добивания. Этому ведь и учат наших вратарей, а сейчас голкиперы в основном отводят броски в сторону от ворот. Но, конечно, лучше, когда вратарь не отпускает шайбу от себя. Бобровский буквально тащит свою команду к Кубку Стэнли», — приводит слова Крикунова «РИА Новости Спорт».

Напомним, сегодня, 11 июня, в Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Счёт в серии — 2-0 в пользу «пантер».

Материалы по теме
Каменский: Бобровский проводит лучший сезон в своей карьере
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android