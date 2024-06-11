Крикунов: Бобровский буквально тащит «Флориду» к Кубку Стэнли

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об игре российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в Кубке Стэнли — 2024.

«Сергей Бобровский в финале играет просто здорово. В 35 лет за счёт большого опыта он хорошо читает игру и предвидит действия соперника. А надёжная игра вратаря в плей-офф – это всё, это даже больше, чем половина команды. Он почти не допускает отскока шайбы после бросков, и у нападающих практически нет моментов для добивания. Этому ведь и учат наших вратарей, а сейчас голкиперы в основном отводят броски в сторону от ворот. Но, конечно, лучше, когда вратарь не отпускает шайбу от себя. Бобровский буквально тащит свою команду к Кубку Стэнли», — приводит слова Крикунова «РИА Новости Спорт».

Напомним, сегодня, 11 июня, в Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Счёт в серии — 2-0 в пользу «пантер».