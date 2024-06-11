Гендиректор «Авангарда» подробно объяснил работу Курьянова в тренерском штабе клуба

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков подробно объяснил работу генерального менеджера Антона Курьянова в тренерском штабе клуба.

«Первое, что для нас имеет значение: сформирован долгосрочный костяк команды. Ни сейчас, ни через год нам не нужно будет проходить через экстренную перестройку состава, как прошлым летом. Изменения носят точечный характер и готовятся заранее. Вести долгосрочную работу по укреплению состава Антон Курьянов продолжит: будет следить за академией, всей нашей вертикалью в МХЛ и ВХЛ, будет просматривать других хоккеистов в России и на других рынках.

Второй фактор – Антон в спортивном департаменте не один, и все полномочия грамотно распределены. Наш спортивный директор Евгений Забуга очень качественно покрывает значительную часть работы и активно задействован в проектировании команды, ответственен за переговорный процесс.

Третий фактор – Антон сам чувствует силы помочь тренерскому штабу, а главный тренер Сергей Звягин видит необходимость в этой помощи и рад такой возможности. У них давно сложился хороший союз, мы видели это и в плей-офф.

Итого: у нас сформирована команда, отлажены внутренние процессы, Курьянов понимает свои задачи, главный тренер доволен укреплением штаба. Все стартовые условия соблюдены. Если вдруг что-то пойдёт не по плану – все мы взрослые люди и всегда будем принимать решения в пользу нашего клуба», — написал Чистяков в своём телеграм-канале.