Трёхкратный чемпион мира рассказал о различии первой и второй игры финала Кубка Стэнли

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко высказался о различиях первой и второй игры финала Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

«В первой игре «Эдмонтон» раза в два перебросал, а сегодня «Флорида», которая сыграла сегодня очень организованно, «Эдмонтон» вообще ничего не создал, первый бросок был на 11-й минуте (12-й. – Прим. «Чемпионата») и сразу привёл к голу. Причём там была ошибка у «Флориды» в зоне атаки, вышли практически «три в один», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, сегодня, 11 июня, в Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Счёт в серии — 2-0 в пользу «пантер».