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Главный тренер «Торпедо» Ларионов оценил подписание канадского защитника Филлипса

Главный тренер «Торпедо» Ларионов оценил подписание канадского защитника Филлипса
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал подписание канадского защитника Маркуса Филлипса.

«Мы взяли защитника, который займёт очень важную нишу в нашей команде. Это разноплановый игрок: он сыграет как в меньшинстве, так и в большинстве. Он прошёл хорошую школу в Северной Америке, поиграл в Европе. Маркус — парень с хорошим потенциалом. И по человеческим качествам — то, что нам нужно!» — цитирует Ларионова пресс-служба «Торпедо».

Сезон-2022/2023 Филлипс провёл в финском «Эссяте» (четыре результативные передачи в 33 матчах), а минувший отыграл в венгерском «Фехерваре» (16 (5+11) очков в 38 встречах регулярки и 3 (1+2) — в семи матчах плей-офф).

В прошлом сезоне «Торпедо» завершило регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф нижегородский клуб уступил петербургскому СКА в пяти матчах.

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