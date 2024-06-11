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«Авангард» представил в мемах календарь на новый сезон-2024/2025 КХЛ

«Авангард» представил в мемах календарь на новый сезон-2024/2025 КХЛ
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«Авангард» представил в мемах календарь на новый сезон-2024/2025. Пресс-служба омского клуба опубликовала видео, в котором представила соперников в виде популярных мемов.

Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Новый чемпионат стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия в Магнитогорске, в котором сыграют ярославский «Локомотив» и местный «Металлург». Обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне стала «Магнитка». Регулярка закончится 23 марта 2025 года.

Команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет рекордным – 187. С момента старта чемпионата до первой паузы команды проведут 97 игровых дней подряд. Регулярный чемпионат продлится по 23 марта 2025 года и включит в себя 782 матча.

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