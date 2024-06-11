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«Мы хотели выигрывать в плей-офф». Ломберг ярко высказался об обмене Ткачука из «Калгари»

«Мы хотели выигрывать в плей-офф». Ломберг ярко высказался об обмене Ткачука из «Калгари»
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Нападающий «Флориды» Райан Ломберг высказался об обмене Мэттью Ткачука из «Калгари» на нападающего Джонатана Юбердо и защитника Маккензи Уигара летом 2022 года.

«Мы потеряли Юбердо и Уигара, нашего 100-очкового парня и защитника топ-пары. Я помню, как говорил одному из своих приятелей, что мы можем проиграть больше игр в регулярном сезоне, но мы собираемся выиграть больше игр плей-офф, и именно так всё и происходит.

Очевидно, что мы потеряли двух невероятных игроков, но приобрели такого парня, как Чаки, и вы видели, какое влияние это оказало на нашу франшизу. Он влияет не только на игру на льду, он является лидером в раздевалке. Он привносит культуру, просто будучи самим собой. Это что-то очень, очень редкое и уникальное. Генменеджер Билл Зито назвал его единорогом, когда впервые получил его, и я думаю, это говорит само за себя», — цитирует Ломберга пресс-служба клуба.

Ткачук второй плей-офф НХЛ подряд явлется лучшим бомбардиром «Флориды». Американский форвард второй раз за два года во «Флориде» вышел с командой в финал Кубка Стэнли.

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