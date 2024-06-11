«Это просто суперигрок!» Канарейкин отметил вклад Баркова в успехи «Флориды»

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высоко оценил игру финского нападающего «Флориды Пантерз» Александра Баркова в текущем плей-офф НХЛ. На счету форварда 19 (6+13) очков в 19 матчах Кубка Стэнли.

«Я хочу отметить вклад Баркова в победы «Флориды». Он просто играет на элитном уровне. Это на самом деле элитный игрок. Барков не просто нейтрализует лидеров противника, так он ещё и находит моменты, чтобы забросить или отдать передачу. Это просто суперигрок!» — цитирует Канарейкина LiveResult.ru.

Напомним, во втором матче финала Кубка Стэнли Барков получил травму после удара в голову от Драйзайтля. Александр пролежал на льду около минуты, после чего ушёл в раздевалку. Немецкий игрок «нефтяников» был наказан малым штрафом.