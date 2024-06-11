Главный тренер «Миннесоты» Хайнс вошёл в штаб сборной США на Турнир четырёх наций

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс вошёл в штаб сборной США на Турнир четырёх наций. Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан будет руководить национальной командой США на Турнире четырёх наций в 2025 году. В штаб команды также вошли Билл Герин, Пэт Келлехер, Джон Ванбисбрук, Крис Келлехер.

Турнир четырёх наций пройдёт с 12 по 20 февраля 2025 года в двух городах Северной Америки (предварительно называются Бостон и Монреаль). Команды соберутся за два дня до старта – 10 и 11 февраля отведены на тренировки. На нём сыграют сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.

Напомним, в текущем сезоне НХЛ «Миннесота» под руководством Хайнса не смогла выйти в плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции.