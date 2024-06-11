Инсайдер НХЛ: бывший тренер «Сан-Хосе» Дэвид Куинн войдёт в тренерский штаб «Питтсбурга»

Инсайдер НХЛ Артур Стэйпл заявил, что бывший главный тренер «Сан-Хосе» и «Рейнджерс» Дэвид Куинн войдёт в тренерский штаб «Питтсбурга» в качестве одного из ассистентов Майка Салливана. Официального подтверждения ещё не произошло.

«Сан-Хосе» уволил Дэвида Куинна с поста главного тренера команды по окончании регулярного сезона-2023/2024, где специалист работал с лета 2022 года. «Сан-Хосе Шаркс» завершил регулярный чемпионат НХЛ сезона-2023/2024 на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции с показателем 47 набранных очков. В 82 матчах «акулы» одержали 19 побед и потерпели девять поражений в овертаймах и сериях буллитов. Этот результат стал худшим в истории Национальной хоккейной лиги в XXI веке для полных сезонов.

За два сезона в качестве главного тренера «Шаркс» Куинн одержал 41 победу в 166 матчах и ни разу не завершил сезон выше седьмого места в Тихоокеанском дивизионе. Прошедший регулярный сезон команда начала с 11 поражений.