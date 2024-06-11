Более семи миллионов человек в Северной Америке посмотрели первый матч финала Кубка Стэнли

Более семи миллионов человек в Северной Америке посмотрели первый матч финала Кубка Стэнли, сообщает ESPN. В первой игре финала «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (3:0).

Этот матч посмотрели 7,1 млн зрителей по всей Северной Америке, что на 43% выше, чем первый матч финала Кубка Стэнли в прошлом сезоне, в котором играли «Вегас» и «Флорида». Более того, среди первых матчей финалов Кубка Стэнли этот матч стал самым просматриваемым в Северной Америке с 2019 года.

Благодаря сегодняшней победе «Флорида» упрочила преимущество в серии. «Пантеры» ведут со счётом 2-0. Команда, которая вела 2-0 в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, выигрывала Кубок Стэнли в 90,7% случаев (49-5). Если серия начиналась дома, команда выигрывала в 92,9% случаев (39-3).