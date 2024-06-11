Пол Морис рассказал о состоянии травмированного капитана «Флориды» Александра Баркова

Главный тренер «Флориды» Пол Морис рассказал о состоянии травмированного капитана команды Александра Баркова. Финский форвард получил травму в середине третьего периода второго матча финала Кубка Стэнли после удара локтем в лицо нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля.

«Его состояние не ухудшилось, так что это действительно хорошо. Медицинский штаб рассмотрел некоторые вещи, на которые нужно было обратить внимание. Ничего страшного там нет. Он вроде как прошёл эти тесты. Сегодня он чувствовал себя лучше, что приятно. Но нужно дать ему ещё 24 часа, чтобы убедиться, что он чувствует себя готовым к игре. Настоящая оценка его здоровья будет завтра.

Возможная дисквалификация Драйзайтля? Лига рассмотрит эпизод и примет решение, мы на этом не концентрируемся», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Третий матч финальной серии пройдёт в ночь на 14 июня. Барков в текущем плей-офф набрал 19 (6+13) очков в 19 матчах.