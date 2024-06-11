Журналист НХЛ объяснил, почему Драйзайтль избежит дисквалификации за удар локтем

Журналист НХЛ Энди Стрикленд считает, что нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль избежит дисквалификации за удар локтем в голову капитана «Флориды» Александра Баркова во втором матче финала Кубка Стэнли. Другой журналист Рено Лавойе также выразил мнение, что немецкий форвард вряд ли будет дисквалифицирован.

«Если бы это была игра регулярного сезона, я думаю, лига, вероятно, смотрела бы на это по-другому. Третья игра финала Кубка Стэнли представляет собой другой сценарий, если учесть отсутствие истории дисквалификаций Драйзайтля. Не жду дисквалификации и в этот раз», — написал журналист в своей соцсети.

Барков получил травму после удара в голову от Драйзайтля в середине третьего периода. Александр пролежал на льду около минуты, после чего ушёл в раздевалку. Немецкий игрок «нефтяников» был наказан малым штрафом.