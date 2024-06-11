Инсайдер НХЛ рассказал, от чего будет зависеть решение о возможном наказании Драйзайтля

Инсайдер НХЛ Грег Вышински считает, что возможная дисквалификация нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля будет зависеть от состояния капитана «Флориды» Александра Баркова, которому немецкий форвард нанёс удар локтем в голову во втором матче финала Кубка Стэнли.

«Был ли это неудачный удар Драйзайтля? Я думаю, что это должен был быть большой штраф. Но был ли умысел в его действиях? Был ли этот игрок с историей подобных вещей? Отчасти именно это учитывает служба безопасности игроков, поскольку очевидно, что дисквалификация в финале Кубка Стэнли имеет решающее значение. Обычно НХЛ не дисквалифицирует просто из-за травмы игрока. Я скажу, что в плей-офф к этому относятся особенно осторожно, потому что это серия из семи игр с одной командой.

По моим ощущениям, Барков примет участие в третьей игре, а то, сыграет он или нет, повлияет на решение о дисквалификации. Но если он сыграет, не думаю, что Драйзайтль получит что-то большее, чем штраф. На данный момент я чувствую, что дисквалификации не будет», — написал Вышински в своей соцсети.

Ранее главный тренер «Флориды» Пол Морис рассказал о состоянии травмированного Баркова.