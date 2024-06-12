Александр Романов рассказал, что изменил Патрик Руа в «Айлендерс»

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал, что изменил главный тренер Патрик Руа в «Айлендерс», придя в команду по ходу сезона.

«Считаю, что сезон получился двояким. Первая половина была не лучшей, много травм, которые мешали нам держаться в топе. Но даже при таком раскладе команда играла хорошо. Мы никогда не были аутсайдерами, всегда понимали, что с нами сложно играть, можем обыграть любого. Чаще проигрывали командам с нижних строчек таблицы, чем более сильным соперникам. Мы играем в силовой хоккей и неважно где: в нападении или обороне. В хоккей с хорошей структурой игры. Была система, которой мы придерживались, команда выглядела здорово.

Да, у нас поменялся тренер, были неудачи, но затем команда встрепенулась, начали привыкать к новой системе игры. Она поменялась в зоне атаки, в обороне, в средней зоне, — Руа полностью всё изменил. Даже тренировки поменял, образ жизни стал другим. Как оказалось, всё в лучшую сторону. Да, мы долго привыкали, у кого-то были недопонимания, к каждому человеку нужен свой подход, но в итоге все уловили и приняли требования Патрика. Мы сначала даже не выходили в плей-офф, были призрачные шансы, но потом ударно провели концовку регулярного чемпионата. Причём соперники были серьёзные, одна ошибка могла оказаться решающей», — сказал Романов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.