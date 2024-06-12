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Российский защитник «Айлендерс» объяснил, что за человек Патрик Руа

Российский защитник «Айлендерс» объяснил, что за человек Патрик Руа
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов объяснил, что за человек Патрик Руа, возглавивший команду по ходу сезона.

«Идея игры при Руа рассчитана на силовой хоккей. Руа говорим нам такие вещи: «Я не хочу, чтобы мы были командой, которая играет от обороны. Да, нам важно хорошо действовать в защите, но нужно много создавать в атаке». Раньше мы действительно неплохо играли в обороне, но мало забивали. В последних играх сезона прорвало, поменяли систему, идею, играли на кураже. Ментально тяжело выходить на лёд и не знать, как сложится матч. Но когда у тебя серия из побед, то становится проще. Набираешь ход, знаешь, что переломишь противника. Важен настрой победителя, он очень многое решает в хоккее и команде. Никогда нельзя соглашаться с поражением.

Он человек, который не проигрывает. Человек-победитель, знает, как добиваться победы не только в хоккее, но и в жизни. Патрик всегда ищет выход из любой ситуации, из любой проблемы. Он всё выиграл в НХЛ, собрал все трофеи, стал чемпионом, работая с юниорской командой «Квебек Ремпартс». Руа всегда заинтересован только в победе нашей команды, постоянно гнёт свою линию. Руа не просто звезда, а человек, который хочет побеждать всегда и везде. Это очень ценное качество.

Ему даже не нужно было себя ставить в новом коллективе, все хоккейные люди знают, кто такой Патрик Руа. Слушаем его с открытым ртом. Он знает всё о победах, знает, как быть номером один», — сказал Романов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Романовым читайте на «Чемпионате»:
«Слушаем Руа с открытым ртом. Он знает всё о победах». Интервью с русским защитником НХЛ
Эксклюзив
«Слушаем Руа с открытым ртом. Он знает всё о победах». Интервью с русским защитником НХЛ
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