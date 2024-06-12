Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Романов: Руа нам говорил: «Настраивайте себя на матч, как на игру в казино и блэкджек»

Романов: Руа нам говорил: «Настраивайте себя на матч, как на игру в казино и блэкджек»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал о совете главного тренера команды Патрика Руа.

«Наверное, это странный пример для хоккея, но Руа нам говорил: «Настраивайте себя на каждый матч, как на игру в казино и блэкджек». Ты приходишь, ставишь ставку, удваиваешь, продолжаешь ставить дальше. Если ставка не заходит, то возвращаешься на базовую позицию первой ставки. Неважно, какой счёт, нужно всегда выходить на матч, держа в голове свой хоккей, свою структуру игры. Мы показываем свой хоккей, несмотря ни на что. Делаем свою работу, а если пропустили гол, то следующая смена должна быть максимально чёткой. Забили — ещё чётче, лучше, стабильнее. В голове всегда присутствуем мысль: неважно, какой счёт и что происходит в игре. Важна рациональность и холодная голова», — сказал Романов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Романовым читайте на «Чемпионате»:
«Слушаем Руа с открытым ртом. Он знает всё о победах». Интервью с русским защитником НХЛ
Эксклюзив
«Слушаем Руа с открытым ртом. Он знает всё о победах». Интервью с русским защитником НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android