Романов: Руа нам говорил: «Настраивайте себя на матч, как на игру в казино и блэкджек»

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал о совете главного тренера команды Патрика Руа.

«Наверное, это странный пример для хоккея, но Руа нам говорил: «Настраивайте себя на каждый матч, как на игру в казино и блэкджек». Ты приходишь, ставишь ставку, удваиваешь, продолжаешь ставить дальше. Если ставка не заходит, то возвращаешься на базовую позицию первой ставки. Неважно, какой счёт, нужно всегда выходить на матч, держа в голове свой хоккей, свою структуру игры. Мы показываем свой хоккей, несмотря ни на что. Делаем свою работу, а если пропустили гол, то следующая смена должна быть максимально чёткой. Забили — ещё чётче, лучше, стабильнее. В голове всегда присутствуем мысль: неважно, какой счёт и что происходит в игре. Важна рациональность и холодная голова», — сказал Романов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.