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Российский защитник «Айлендерс» рассказал о правилах поведения в американской команде НХЛ

Российский защитник «Айлендерс» рассказал о правилах поведения в американской команде НХЛ
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал о правилах поведения в американской команде НХЛ.

«В НХЛ есть команды, которые приезжают на арену в обычной повседневной одежде. У нас должен быть костюм, галстук, до блеска вычищенная обувь. Бороды не должно быть, обязательно короткая стрижка. Кто-то считает, что Лу строгий руководитель, но он честный и справедливый человек. Наш генеральный менеджер — большой авторитет в команде. К каждому игроку он относится замечательно, делает для него всё. Пусть говорят что угодно, но для меня Лу один из самых уважаемых людей в хоккейном мире. Его правила я принимаю с уважением. Не такие уж они и тяжёлые: побриться и выглядеть опрятным», — сказал Романов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Романовым читайте на «Чемпионате»:
«Слушаем Руа с открытым ртом. Он знает всё о победах». Интервью с русским защитником НХЛ
Эксклюзив
«Слушаем Руа с открытым ртом. Он знает всё о победах». Интервью с русским защитником НХЛ
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