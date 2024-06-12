Российский защитник «Айлендерс» рассказал о правилах поведения в американской команде НХЛ

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал о правилах поведения в американской команде НХЛ.

«В НХЛ есть команды, которые приезжают на арену в обычной повседневной одежде. У нас должен быть костюм, галстук, до блеска вычищенная обувь. Бороды не должно быть, обязательно короткая стрижка. Кто-то считает, что Лу строгий руководитель, но он честный и справедливый человек. Наш генеральный менеджер — большой авторитет в команде. К каждому игроку он относится замечательно, делает для него всё. Пусть говорят что угодно, но для меня Лу один из самых уважаемых людей в хоккейном мире. Его правила я принимаю с уважением. Не такие уж они и тяжёлые: побриться и выглядеть опрятным», — сказал Романов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.