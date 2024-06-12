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Романов высказался о значении российского дуэта голкиперов для «Айлендерс»

Романов высказался о значении российского дуэта голкиперов для «Айлендерс»
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов высказался об огромном значении для команды российского дуэта голкиперов Ильи Сорокина и Семёна Варламова.

«Это мои друзья, а не просто партнёры. Приятно провести с Семёном и Ильёй время, пообщаться. Ребята профессионалы своего дела. Семён — это пример для подражания любого хоккеиста. Человек считался вторым вратарём в этом году, но в итоге всем всё доказал. Мы с Варламовым поочерёдно приходим первыми в раздевалку. Семён всегда делает свою разминку, никогда не халтурит, следит за здоровьем, питанием, тренировками. Он настоящий атлет. Он и при Ламберте получал своё игровое время, а при Руа играл даже больше Сорокина.

Поражения и победы всегда нужно принимать с холодной головой, что Илья и делает. Он знает своё дело, правильно питается, ведёт здоровый образ жизни. Поэтому они и игроки НХЛ, а также одна из сильнейших вратарских пар в лиге. Реально рабочие лошадки, которые знают, к чему идут, и знают, что делают», — сказал Романов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Романовым читайте на «Чемпионате»:
«Слушаем Руа с открытым ртом. Он знает всё о победах». Интервью с русским защитником НХЛ
Эксклюзив
«Слушаем Руа с открытым ртом. Он знает всё о победах». Интервью с русским защитником НХЛ
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Новости. Хоккей
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