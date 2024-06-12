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Романов назвал единственную команду в НХЛ, с которой тяжело играть «Айлендерс»

Романов назвал единственную команду в НХЛ, с которой тяжело играть «Айлендерс»
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов заявил, что «Каролина» является неудобным соперником для «островитян».

«Каролина», наверное, единственная команда в лиге, с которой последние два сезона нам тяжело играть. Мучились с ними в регулярке, в итоге попали на них в плей-офф. Проигрывали в овертайме, пропускали нелепые голы, постоянно какая-то непруха и невезение. Хотя играли на равных, ни в чём не уступая. Например, у «Флориды» выигрывали в регулярке, у «Далласа», «Бостона», а вот с «Каролиной» постоянно проблемы. С ними сложнее всего. Бывало, не забивали свои моменты, вратарь тащил, но никаких отговорок быть не может. Таков хоккей», — сказал Романов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Романовым читайте на «Чемпионате»:
«Слушаем Руа с открытым ртом. Он знает всё о победах». Интервью с русским защитником НХЛ
Эксклюзив
«Слушаем Руа с открытым ртом. Он знает всё о победах». Интервью с русским защитником НХЛ
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