Романов назвал единственную команду в НХЛ, с которой тяжело играть «Айлендерс»

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов заявил, что «Каролина» является неудобным соперником для «островитян».

«Каролина», наверное, единственная команда в лиге, с которой последние два сезона нам тяжело играть. Мучились с ними в регулярке, в итоге попали на них в плей-офф. Проигрывали в овертайме, пропускали нелепые голы, постоянно какая-то непруха и невезение. Хотя играли на равных, ни в чём не уступая. Например, у «Флориды» выигрывали в регулярке, у «Далласа», «Бостона», а вот с «Каролиной» постоянно проблемы. С ними сложнее всего. Бывало, не забивали свои моменты, вратарь тащил, но никаких отговорок быть не может. Таков хоккей», — сказал Романов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.