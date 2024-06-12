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Романов: в Нью-Йорке много хаоса и шума, в Лонг-Айленде нам спокойнее

Романов: в Нью-Йорке много хаоса и шума, в Лонг-Айленде нам спокойнее
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов заявил, что ему некомфортно находиться в шумном и большом Нью-Йорке, поэтому его семья живёт в Лонг-Айленде, где намного спокойнее.

«Мы живём не в самом Нью-Йорке, а в 50 минутах от него, в Лонг-Айленде. В Нью-Йорке много хаоса и шума, очень многолюдный, густонаселённый, загруженный город. В Лонг-Айленде нам спокойнее.

Изучение английского языка в процессе. Конечно, не идеально его знаю, но прилично подучил, понимаю и разговариваю», — сказал Романов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В прошедшем регулярном сезоне Романов провёл 81 матч, в которых набрал 22 (7+15) очка. В плей-офф на счету 24-летнего россиянина одна результативная передача в пяти матчах.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Романовым читайте на «Чемпионате»:
«Слушаем Руа с открытым ртом. Он знает всё о победах». Интервью с русским защитником НХЛ
Эксклюзив
«Слушаем Руа с открытым ртом. Он знает всё о победах». Интервью с русским защитником НХЛ
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