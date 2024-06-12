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Романов рассказал, поддерживает ли он отношения с российскими звёздами «Рейнджерс»

Романов рассказал, поддерживает ли он отношения с российскими звёздами «Рейнджерс»
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал, поддерживает ли он отношения с российскими звёздами «Нью-Йорк Рейнджерс» — Артемием Панариным и Игорем Шестёркиным.

«С Панарой редко пересекаемся, только во время или после матчей. В основном общаемся с Игорем Шестёркиным, с Ильёй Сорокиным — они вообще большие друзья, но я тоже общаюсь. Игорь приглашал нас к себе домой, проводили время вместе. Я ему написал и поздравил с хорошим сезоном», — сказал Романов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В прошедшем регулярном сезоне Романов провёл 81 матч, в которых набрал 22 (7+15) очка. В плей-офф на счету 24-летнего россиянина одна результативная передача в пяти матчах.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Романовым читайте на «Чемпионате»:
«Слушаем Руа с открытым ртом. Он знает всё о победах». Интервью с русским защитником НХЛ
Эксклюзив
«Слушаем Руа с открытым ртом. Он знает всё о победах». Интервью с русским защитником НХЛ
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