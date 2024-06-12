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Романов — о финале Кубка Стэнли: мне всё более-менее понятно

Романов — о финале Кубка Стэнли: мне всё более-менее понятно
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов заявил, что считает «Флориду» фаворитом текущего финала Кубка Стэнли. После двух матчей финальной серии с «Эдмонтоном» хоккеисты «Пантерз» ведут со счётом 2-0.

«Да, интересное противостояние. У меня уже есть мнение о вероятном победителе, но озвучивать его не буду (смеётся). А так мне всё более-менее понятно. Мне импонирует игра «Флориды», их стиль полностью отлажен. Лет пять назад команда была незаметна, а сейчас сильно прибавила во всех аспектах», — сказал Романов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Третий матч финала Кубка Стэнли пройдёт в ночь на 14 июня в Эдмонтоне. Команда, которая вела 2-0 в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, выигрывала Кубок Стэнли в 90,7% случаев (49-5). Если серия начиналась дома, команда выигрывала в 92,9% случаев (39-3).

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Романовым читайте на «Чемпионате»:
«Слушаем Руа с открытым ртом. Он знает всё о победах». Интервью с русским защитником НХЛ
Эксклюзив
«Слушаем Руа с открытым ртом. Он знает всё о победах». Интервью с русским защитником НХЛ
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