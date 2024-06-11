Суд над экс-хоккеистами молодёжной сборной Канады начнётся не раньше апреля 2025 года

Адвокаты пяти бывших хоккеистов молодёжной сборной Канады по хоккею 2018 года, обвиняемых в сексуальном насилии, сегодня утром виртуально предстали перед судом, сообщает журналист Рик Вестхед в своей соцсети. Дата судебного разбирательства не будет назначена ранее 13 августа.

Как сообщает журналист со ссылкой на адвоката по уголовным делам, который работает в Лондоне и не имеет никакого отношения к этому делу, из-за задержек в суде сомнительно, что судебный процесс по делу начнётся раньше конца апреля 2025 года. Адвокаты сообщили, что судебный процесс, как ожидается, продлится не менее двух месяцев.

Майклу Маклауду («Нью-Джерси Дэвилз») предъявлено обвинение по двум пунктам – о сексуальном насилии и пособничестве. Остальные игроки – это вратарь Картер Харт («Филадельфия Флайерз»), Кэл Фут («Нью-Джерси Дэвилз»), Диллон Дюбе («Калгари Флэймз») и Алекс Форментон («Амбри-Пиотта») – будут проходить лишь по факту изнасилования. По данной статье хоккеистам грозит до 25 лет лишения свободы.