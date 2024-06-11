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Игрок «Эдмонтона» получил штраф за умышленный удар Куликова клюшкой между ног

Игрок «Эдмонтона» получил штраф за умышленный удар Куликова клюшкой между ног
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Нападающий «Эдмонтона» Сэм Кэррик был оштрафован Департаментом безопасности игроков НХЛ на $ 2213,54 (максимально допустимую сумму) за удар клюшкой между ног российскому защитнику «Флориды» Дмитрию Куликову в концовке второго матча финала Кубка Стэнли.

В концовке встречи хоккеисты «Эдмонтона» были расстроены поражением и начали вести себя грубо. В одном из эпизодов канадский форвард Сэм Кэррик ударил между ног российского защитника «Флориды» Дмитрия Куликова, получив двухминутный штраф и 10-минутный дисциплинарный.

«Флорида» упрочила преимущество в серии. «Пантеры» ведут со счётом 2-0. Команда, которая вела 2-0 в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, выигрывала Кубок Стэнли в 90,7% случаев (49-5). Если серия начиналась дома, команда выигрывала в 92,9% случаев (39-3).

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