Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Драйзайтль не будет дисквалифицирован за удар локтем капитана «Флориды» Баркова

Как сообщил инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман, нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль не будет дисквалифицирован за удар локтем капитана «Флориды» Александра Баркова во втором матче финала Кубка Стэнли.

Барков получил травму после удара в голову от Драйзайтля в середине третьего периода. Александр пролежал на льду около минуты, после чего ушёл в раздевалку. Немецкий игрок «нефтяников» был наказан малым штрафом.

Ранее главный тренер «Флориды» Пол Морис рассказал о состоянии травмированного Баркова и отметил, что, возможно, финский форвард примет участие в третьем матче финальной серии.

Ранее по итогам второго матча финала нападающий «Эдмонтона» Сэм Кэррик был оштрафован Департаментом безопасности игроков НХЛ на $ 2213,54 (максимально допустимую сумму) за удар клюшкой между ног российскому защитнику «Флориды» Дмитрию Куликову.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Третий матч финальной серии пройдёт в ночь на 14 июня в Эдмонтоне. Текущий счёт 2-0 в пользу «Флориды».