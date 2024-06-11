Более половины жителей Канады следят за матчами финала Кубка Стэнли

По данным социологического опроса, проведённого исследовательской организацией Leger, за матчами финала Кубка Стэнли следят 58% жителей Канады. Опрос проводился 7-9 июня, в нём приняли участие более 1,5 тыс. жителей Канады.

При этом «Эдмонтон», который может стать первым за 31 год канадским клубом, выигравшим Кубок Стэнли, поддерживают 83% респондентов, 10% — отдали предпочтение «Флориде», а остальные просто смотрят красивый хоккей.

Первый матч финальной серии посмотрели 7,1 млн зрителей по всей Северной Америке, что на 43% выше, чем первую встречу финала Кубка Стэнли в прошлом сезоне, в которой играли «Вегас» и «Флорида». Более того, среди первых матчей финалов Кубка Стэнли эта игра стала самой просматриваемой в Северной Америке с 2019 года.