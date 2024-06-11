Аналитик НХЛ считает, что Демидов не будет выбран в первой тройке на грядущем драфте

Аналитик по драфту НХЛ Крис Питерс заявил, что нападающий системы СКА Иван Демидов вряд ли будет выбран в первой тройке на грядущем драфте.

«Когда я говорил с людьми на драфт-комбайне НХЛ в Баффало, у меня возникло ощущение, что шансы Ивана Демидова попасть в число первых трёх выбранных на этом драфте в лучшем случае невелики. Ряд опасений всё ещё существует, и некоторые сотрудники команд, с которыми я разговаривал, скептически относятся к этим опасениям, которые развеются в июне, когда Демидов поедет в США для встреч с командами.

По-прежнему существуют обоснованные опасения по поводу планов Демидова после истечения его контракта в следующем сезоне. Команды НХЛ открыто задаются вопросом, попытается ли петербургский СКА продлить с ним контракт и что это будет означать для его перспектив в НХЛ», — цитирует Питерса FloHockey.

Ранее стало известно, что защитник «Торпедо» Антон Силаев и нападающий «СКА-1946» Иван Демидов вошли в топ-3 рейтинга предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии The Hockey News.