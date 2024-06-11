Журналист PHN рассказал, почему «Филадельфия» может выбрать Демидова на драфте НХЛ

Журналист НХЛ Джонатан Бэйли считает, что «Филадельфия» должна выбрать на драфте НХЛ нападающего системы СКА Ивана Демидова в том случае, если россиянина не выберут в числе первых. На грядущем драфте НХЛ «Флайерз» выбирают под 12-м номером. «Филадельфия» уже задрафтовала Матвея Мичкова, который является другом Демидова.

«18-летний Демидов и Мичков принадлежат СКА. Единственное ключевое различие между двумя друзьями заключается в том, что Демидов в основном играл за петербургский «СКА-1946» в МХЛ, а у Мичкова есть опыт игры в КХЛ, полученный в аренде в ХК «Сочи». Несмотря на это, некоторые считают, что Демидов даже более талантлив.

Если некоторых команд НХЛ отпугнут минусы, связанные с Демидовым и это заставит его скатиться дальше по списку драфта в сторону «Флайерз», это может означать, что «Филадельфия» может получить в свои ряды, возможно, двух лучших российских талантов за последнее десятилетие», — цитирует журналиста Philly Hockey Now.

Ранее стало известно, что защитник «Торпедо» Антон Силаев и нападающий «СКА-1946» Иван Демидов вошли в топ-3 рейтинга предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии The Hockey News.