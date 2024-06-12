«Нас никто никогда не сломит». Андрей Назаров поздравил болельщиков с Днём России

Известный тренер Андрей Назаров высказался о ходе финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» и поздравил болельщиков с Днём России.

«Счёт в финальной серии Кубка Стэнли 2-0 в пользу «Флориды» во многом благодаря великолепной игре Сергея Бобровского. С такими вратарями, как Бобровский, российский хоккей ждёт большое будущее. Наша школа по-прежнему лучшая в мире.

Сегодня большой для нашей страны праздник — День России. Мы — спортивная, хоккейная держава, которую пытаются всячески сломить санкциями и политическими решениями, не имеющими отношения к спорту. Но никто нас никогда не сломит. Будем только сильнее. Любой враг будет разбит, победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.