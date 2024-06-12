Канарейкин: счёт 0-2 в финальной серии — это ещё не катастрофа для «Эдмонтона»

Бывший главный тренер клубов КХЛ Фёдор Канарейкин высказался о вероятности возвращения интриги в финальную серию розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

«Домашние матчи для «Эдмонтона» станут совершенно другими по сравнению с первыми двумя встречами финала. Счёт 0-2 после выезда на старте серии – это ещё не катастрофа для «Ойлерс». Сейчас они переедут домой, и здесь уже нужно работать. Если канадцы хотят спасать серию, то нужно забирать оба матча на своём льду», – сказал Канарейкин в интервью Vprognoze.

Вчера, 11 июня, в Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Счёт в серии — 2-0 в пользу «пантер».