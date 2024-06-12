Давыдов: какое право имеет КХЛ диктовать тренерам, какой срок подготовки им выбирать?!

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, легендарный защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов высказался о сроках летней подготовки клубов КХЛ, установленных лигой.

«Полностью согласен с Владимиром Юрзиновым: какое право имеет КХЛ диктовать тренерам, какой срок подготовки им выбирать?! Это исключительно тренерское решение! КХЛ надо проводить соревнования, шлифовать расписание, а не лезть в тренерские дела.

Также вместе с Юрзиновым считаю, что прежде всего молодёжи нужно тренироваться как можно больше. И это большая ошибка КХЛ, когда лига вводит запреты на работу в июле. Здесь нужно разбираться всем хоккейным миром», — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, начиная с сезона-2024/2025 предельный срок проведения чемпионатов КХЛ и МХЛ — 31 мая. Сроки предсезонных сборов также были изменены — для хоккеистов с односторонними контрактами участие в них запрещено до 1 августа; для хоккеистов на двусторонних и пробных контрактах — до 15 июля; для хоккеистов молодёжных команд — до 1 июля.