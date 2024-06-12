ИИХФ назвала имена номинантов на приз «Лучшему хоккеисту года»

Исторический комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ) назвал имена номинантов на приз «Лучшему хоккеисту года». Эта награда присуждается игрокам (мужчинам и женщинам), которые лучше всего демонстрируют мастерство, решимость, командный успех и спортивный характер на льду и за его пределами.

Финалистами премии в 2024 году стали Роман Червенка, Лукаш Достал (оба — Чехия), Кевин Фиала, Роман Йози (оба — Швейцария), Эрик Карлссон (Швеция) и Джон Таварес (Канада). Напомним, в прошлом году победителем стал канадский нападающий Коннор Бедард.

Критериями отбора является то, что игроки должны принять участие хотя бы в одном турнире ИИХФ любого уровня в течение года (чемпионат мира, МЧМ или ЮЧМ), а также во внутренней лиге самого высокого уровня в стране. За победителя будут голосовать представители средств массовой информации и соответствующие члены семьи ИИХФ. При распределении голоса СМИ будут составлять 70%, а голоса семьи ИИХФ составят остальные 30%.