ESPN: для Самсонова и «Торонто» будет лучше разорвать отношения навсегда

Журналистка Кристен Шилтон в статье на североамериканском сайте ESPN оценила будущее российского голкипера Ильи Самсонова, у которого нынешним летом истекает контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Самсонов вытащил «Торонто» в овертайм седьмой игры, но нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк с лёгкостью обыграл российского вратаря и закончил серию. Возможно, это был последний гол, который Самсонов когда-либо пропустил за «Лифс». Летом Илья станет неограниченно свободным агентом и, учитывая, что голкипер пережил сезон взлётов и падений, для обеих сторон лучше будет разорвать отношения навсегда», — написала Шилтон.

Напомним, ранее Sportsnet заявлял, что «Торонто Мэйпл Лифс» не будет предлагать новый контракт вратарю.