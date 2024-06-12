Российский голкипер Егоров — лидер топ-10 вратарей драфта НХЛ — 2024 по версии сайта лиги

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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил топ-10 вратарей драфта 2024 года. В список вошли два российских голкипера — Михаил Егоров из «Омаха Лансерс» занял первое место, Илья Набоков из «Металлурга» — пятый. Белорусский вратарь СКА Павел Мойсевич занял шестую строчку.

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Михаил Егоров («Омаха Лансерс», USHL).

2. Картер Джордж («Оуэн Саунд», OHL).

3. Ээмиль Винни («Йокипоят», вторая финская лига).

4. Николас Кемпф (США U18, USHL).

5. Илья Набоков («Металлург», КХЛ).

6. Павел Мойсевич (СКА, КХЛ).

7. Ким Сааринен («ХПК» U20, молодёжная финская лига).

8. Эван Гарднер («Саскатун Блэйдз», WHL).

9. Доусон Коуэн («Спокан Чифс», WHL).

10. Лукас Матеча («Трай-Сити Американс», WHL).