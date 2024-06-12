Ди — об уходе из «Металлурга»: сложно доказать, что ты умеешь на льду, когда не играешь

Канадский нападающий Жан-Себастьен Ди высказался о своём периоде игры за «Металлург» в прошлом сезоне КХЛ.

«У меня было тяжёлое начало сезона, адаптация в «Металлурге» оказалась гораздо сложнее, чем я ожидал. Потом у меня была серьёзная травма, после которой я пришёл в «Нефтехимик», где вновь почувствовал уверенность на льду. Определённо, в Нижнекамске я провёл более хороший отрезок, чем в Магнитогорске. Лично для меня это не лучший год в карьере, но после одного сезона я лучше узнал лигу, знаю, чего ждать от КХЛ. Уверен, что следующий год проведу гораздо лучше.

У меня был сказочный шанс показать себя после травмы. Когда я вернулся и сыграл всего лишь две игры, то был очень сильно опустошён. Очень сложно доказать то, что ты умеешь на льду, когда ты не играешь. Тем не менее я уважаю решение [«Металлурга»] расстаться, ведь это часть бизнеса», — сказал Ди в интервью «Советскому спорту».

Форвард перешёл в «Нефтехимик» по ходу прошлого сезона. В 27 матчах Жан-Себастьен набрал 11 (7+4) очков. На его счету более 63% выигранных вбрасываний. Нападающий начинал сезон в магнитогорском «Металлурге». За 18 проведённых встреч на счету Ди три заброшенные шайбы и три результативные передачи.