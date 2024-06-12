В «СКА Арене» ответили, будет ли СКА играть на стадионе в новом сезоне

Пресс-служба «СКА Арены» ответила на вопрос, планирует ли СКА играть на стадионе в сезоне-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги.

«Договор об аренде заключался на период чемпионата сезона-2023/2024, до конца игр. Соответственно, на новый сезон будет новый договор. Здесь инициатива принадлежит клубу, поэтому нужно спрашивать об аренде у него.

Понятно, что мы нацелены в первую очередь на нашего якорного арендатора в лице хоккейного клуба. Но я напомню, что у нас арена многофункциональная, в ней есть возможность проведения соревнований по более чем 20 видам спорта. Также у нас есть возможность проведения различных культурно-массовых мероприятий. Если по каким-то причинам клуб не захочет договариваться об аренде, то будем искать другие активности», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Напомним, в начале июня 2024 года произошло возгорание чаши спортивного комплекса «СКА Арена» в Санкт-Петербурге, площадь которого составила около 225 кв. м. Предварительная причина — неисправность проводки. Сумма ущерба устанавливается, предварительно пострадали поверхность арены, часть трибуны и видеобортики.