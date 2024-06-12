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Министр спорта республики Татарстан высказался об уходе Радулова из «Ак Барса»

Министр спорта республики Татарстан высказался об уходе Радулова из «Ак Барса»
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Министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал уход нападающего Александра Радулова из «Ак Барса». Напомним, форвард подписал соглашение с «Локомотивом».

«Саша — талантливый парень, многое что сделал для «Ак Барса» и Татарстана в целом. И с точки зрения медиа был активный. Я ему желаю только удачи в Ярославле, считаю его одним из самых талантливых хоккеистов своего поколения в целом. Рад за него как за спортсмена.

В «Ак Барсе» всё меняется, пришёл новый тренерский штаб. Сам главный тренер и его окружение в процессе настраивания игры. Там не только Радулов, но и многие покинули клуб. Посмотрим, что из этого выйдет: «Ак Барс» всегда ставит только самые амбициозные цели, и никто никогда их не снимал», — приводит слова Леонова «ВсёПроСпорт».

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».

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