Канадский форвард «Нефтехимика»: когда я слышал что-то о России, всегда упоминалась водка

Канадский нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди высказался о жизни в России и стереотипах про россиян.

«Больше всего в России меня поразила культура и окружающая среда. Это сильно отличается от того, что у меня на родине. До приезда в КХЛ я ни разу не бывал в России. Это был отличный опыт. В целом мне очень нравится русская культура, каждый здесь хорошо относится ко мне. Надеюсь, что рано или поздно начну разговаривать на русском, потому что это уже часть моей жизни.

Каждый раз, когда я слышал что-то о России, обязательно упоминалась водка. Все говорили, что русские пьют водку, что это самая популярная вещь у вас. Я спросил у некоторых ребят из России, и это оказалось неправдой. Нет такого, что все здесь постоянно пьют водку», — сказал Ди в интервью «Советскому спорту».

Форвард перешёл в «Нефтехимик» по ходу прошлого сезона. В 27 матчах Жан-Себастьен набрал 11 (7+4) очков. На его счету более 63% выигранных вбрасываний. Нападающий начинал сезон в магнитогорском «Металлурге». За 18 проведённых встреч на счету Ди три заброшенные шайбы и три результативные передачи.