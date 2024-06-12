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«Делаю всё, чтобы наша страна становилась лучше». Роман Ротенберг — о Дне России

«Делаю всё, чтобы наша страна становилась лучше». Роман Ротенберг — о Дне России
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Руководитель штаба сборных команд России по хоккею, главный тренер сборной «Россия 25» и СКА Роман Ротенберг поздравил болельщиков с Днём России.

Напомним, российская сборная одержала четыре победы над соперниками из Беларуси в рамках Большого тура в мае. В Казахстане «Россия 25» победила 6:0. В последующих встречах российская сборная победила со счётом 4:0, 6:2, 4:2. Ещё в одном матче национальная команда «Россия 25» одолела сборную Казахстана со счётом 1:0.

Санкт-петербургский СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024 в связи с поражением в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ от «Автомобилиста» (1-4). Отметим, что команда из Санкт-Петербурга впервые за 10 лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее с Днём России всех болельщиков поздравил известный тренер Андрей Назаров.

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