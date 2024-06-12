«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Комаровым

«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Александром Комаровым, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Новое соглашение с местным воспитанником рассчитано на два года.

В минувшем сезоне 21-летний Комаров провёл за команду восемь матчей в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги и забил один гол. Всего же за свою карьеру в КХЛ Александр сыграл 25 встреч, в которых записал на свой счёт одну заброшенную шайбу и отдал две результативные передачи.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф уфимцы уступили челябинскому «Трактору» — 2-4.