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«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Комаровым

«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Комаровым
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«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Александром Комаровым, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Новое соглашение с местным воспитанником рассчитано на два года.

В минувшем сезоне 21-летний Комаров провёл за команду восемь матчей в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги и забил один гол. Всего же за свою карьеру в КХЛ Александр сыграл 25 встреч, в которых записал на свой счёт одну заброшенную шайбу и отдал две результативные передачи.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф уфимцы уступили челябинскому «Трактору» — 2-4.

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